Ford инвестирует в электромобили $11 млрд

Американский концерн Ford Motor Co. значительно увеличит инвестиции в электромобили - до 11 млрд долларов к 2022 году. Об этом сообщил председатель совета директоров Ford Билл Форд на автосалоне в Детройте, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Прайм.
Как отмечается, к этому сроку компания планирует выпустить 40 гибридных и полностью электрифицированных моделей автомобилей. Из них 16 будут полностью электрическими.
"Объем инвестиций значительно больше предыдущей объявленной цели в 4,5 миллиарда долларов к 2020 году", - также подчеркнули представители Ford.
Согласно последним данным, в 2016 году компания потратила на исследования и разработки новых продуктов и услуг 7,3 млрд долларов, тогда как за предыдущие два года в эту сферу было вложено по 6,7 млрд долларов.
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Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 000 долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер...