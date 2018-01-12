Дом 2 последние новости: Слухи о скорой кончине Дома 2 преувеличены, но не сильно!

Почему так случилось?- Чем больше я смотрю на ставшие уже привычными нововведения в Доме 2, тем больше убеждаюсь: проблемы на проекте перестали быть временными трудностями и превратились в окончательный диагноз.И что-то мне подсказывает, что все эти судорожно предпринимаемые меры направлены уже не на то, чтобы обновить шоу и спасти его от неминуемой смерти, а чтобы просто оттянуть момент кончины.Вообще, не люблю кликушества и постоянного недовольства зрителей, дескать, все ужасно, раньше было лучше, куда катится Дом 2, ТНТ и все вокруг. По мне так, жизнь меняется постоянно, и всегда найдутся те, кому эти перемены не по душе. Но в данный момент и сама склонна сгущать краски, поскольку начинаю всерьез тревожиться за свое будущее. Многие ведь считают, что ЛилуРоз – проплаченный проектом автор. А это значит, что и моя личная «халява» вот-вот закончится. А это уже не шуточки!А если серьезно, повод тревожиться за полюбившееся многим шоу все же есть.В Доме 2 опять перемены! Сменили правила приходов-уходов. Причем не только дни (были совместные и массовые в субботу, стали единичные и в разные дни), но и по-тихому похерили «черную метку». На Поляне на ней уже поставили крест, поскольку вытягивание ее даже для участников стало простым игровым трюком, ничего не решающим. Ни Рапунцель, ни Капаклы, ни Хромина, ни прочие «помеченные» никуда с проекта не делись! На Острове про «метку» тоже скоро забудут. Вообще, зачем вводили, так и осталось загадкой. Ведущие с первого дня прибегают к ней крайне редко, и причины вполне понятны: народу мало, перелеты слишком накладны!Конечно, сами по себе эти перемены слишком мизерны, чтобы беспокоиться. Но то, что отказаться приходится от только-только придуманного, говорит о многом. Получается, мудрили-мудрили, креативили-креативили, команду сменили – а все равно не работает! А это уже агония, господа!Впрочем, поводов для радости все равно не вижу. Подумайте сами: закроют Дом 2 – что смотреть будем? Тупые сериалы, в которых вымышлено все: от персонажей до непримиримых конфликтов? И прописано в них, кстати, тоже все. (Подсказывают тупому быдлу у экрана даже момент, когда надо заржать или удивиться.) Или, может, на фильмы с потугой на историческую документальность переключимся? Так от них вреда гораздо больше, чем пользы. Благодаря им выросло уже целое поколение, которое принимает выдумки режиссеров за исторические факты.Знаете, в чем прелесть Дома 2? В нем, несмотря на сплошную ложь и разврат, все по-честному! Мы знаем, что это низкопробное шоу, показывающее, на что готовы пойти люди ради денег и славы. Нам даже честно говорят, что показывают, как делать не надо. В сериалах того же канала ТНТ серость, убогость, грубость и явная тупость преподносятся весело, смотрибельно и притягательно. Под соусом «Да, я быдло, но смешное и симпатичное»! По-моему, второе гораздо опаснее первого. Автор: ЛилуРоз...