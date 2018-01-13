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Дом 2 последние сплетни: Лена Хромина - самая достойная на проекте

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - А что Хромина не так сказала про Дашу?
Когда заселялись так стремительно, даже подождать не могли, когда Ленка соберёт вещи. Ну вот - получи и распишись, все по факту. А мама там походу такая же. Раз позволяет себе говорить такие вещи и мчится по первому зову с угрозами. Ленка вообще в женской сейчас на пару голов выше этих шалашовок. К мужикам по синьке в штаны не лезет, в похабных конкурсах не участвует, не бухает, как сельская прачка, ходит в зал, следит за собой. Красивая, мужикам нравится.
Да тот же Гриценко, если бы не история с обиженной в хлам Бузовой, запал бы однозначно. Вот и кидаются на неё всем стадом. Курицы беспомощные. Не без тараканов Ленка, грубит часто хомячкам. Но это защитная реакция такая: говорит то, что заслужили. Не знаю, по мне, так самая нормальная девчонка сейчас на дурке. Посмотрим, что и как дальше будет делать. Автор: Елена Парфёнова
Дом 2 последние сплетни: Лена Хромина - самая достойная на проекте

Дом 2 последние сплетни: Лена Хромина - самая достойная на проекте

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