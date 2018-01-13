Дом 2 последние новости: Роман Капаклы и Марина Африкантова совершенно разные люди

Почему так случилось?- Ну попробую без фанатизма и пролетарской ненависти.1. Резиновая Зина уже состарилась здесь до дыр везде - ботоксы, утяжки, примочки, присоски, но это уже не спасет, возраст берет своё. Команду ложись понимает правильно и сразу, как управляться с ковшиком знает, а по сему, если учесть весь взвод побывавших с ней, то она ой как далеко не ангел-тишечка. Малообразованная, ограниченная даже в рассуждениях, круг её интересов ботокс, ковшик и сохранить свое здесь присутствие любыми путями, до пенсии не так далеко осталось. Как участница – ноль-моль пропахшая нафталином. Гены тоже не дай Бог никому, не семья, а палата №6 в Кащенко.2. Сопливый мальчик - гора мышц минус мозги. Дерганый, капризный, совершенно неадекватный по воспитанию - нет в нём ни мужского начала, ни мужского «конца», судя по тому, что Зина не дорожит их отношениями и при первой возможности от него сбежит, опыта ей не занимать в этом. Его поступки это поступки пацана из подворотни, который может только втихаря щипнуть, а когда говорят мужчины, такие как Чуев, он как дристун забился в угол и не гу-гу. А когда мужики бывшие разошлись по домам он тут же осмелел и начал тявкать в камеру, выглядело это так: «собака лаяла на дядю фраера!». Трусливый до безобразия. Но даже такого жалко если он попадет в семейку адамсов в зятья - дурдом ему будет обеспечен. Автор: Нелли Акимова...