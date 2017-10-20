Скандальный депутат от БПП пожаловался на Украину в ЕСЧП

понедельник, 15 января 2018, 11:38Поделитьсяпереглянути новину українськоюДепутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСЧП).Об этом заявил адвокат нардепа Алексей Шевчук в комментарии "Украинской правде".Также адвокат продемонстрировал ответ ЕСПЛ о том, что суд уже получил обращение украинского депутата."Сегодня Европейский суд начал официальные процедуры по жалобе Розенблата. Есть производство Розенблат против Украины. Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушениями регламента Верховного Рады до легализации ручным судьей венгерского самолета", - сказал Алексей Шевчук.Напомним, Борислав Розенблат обвиняется в том, что он получил 200 тысяч долл за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" разрешений на пользование недрами. В частности, следователи предоставили видеозаписи соответствующих разговоров нардепа с участниками схемы.По информации правоохранителей, Борислав Розенблат и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.В октябре детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета в Германию, но затем его отпустили. Затем в Специальной антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что нардеп имел право покинуть территорию Украины.Как сообщал "Апостроф", в НАБУ заявляли, что Розенблат пытался вывести за границу материалы, важные для расследования "янтарного дела"...