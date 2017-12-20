| | Lexus похвастался новым кроссовером
Авто

Lexus похвастался новым кроссовером

Lexus похвастался новым кроссовером
Красота.

На автосалоне в Детройте Lexus представил концептуальный флагманский кроссовер LF-1 Limitless, сообщает автопроизводитель.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на mmr.net.ua.

Автомобиль крупный всех других кроссоверов марки - его длина 5014 мм, колесная база - 2974 мм. В дизайне использованы уже традиционные для Lexus мотивы «веретена», причем не только в радиаторной решетке, но и в других элементах кузова. Появились и новые линии дизайна, которые компания называет стилем «расплавленная катана».

Автомобиль получил 22-дюймовые колесные диски, видеокамеры вместо наружных зеркал, систему автопилота, светодиодная подсветка решетки радиатора, четырёхмерную навигацию. Идеология струящихся линий продолжается и в интерьере. Салон получил множество сенсорных панелей, а в отделке появилось ноу-хау - в деревянных дверных панелях изготовлены маленькие отверстия, через которые проходят лучи миниатюрных светодиодов. Это создает эффект «легкости» дверных панелей.

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О моторной гамме пока не сообщается, однако в Lexus говорят, что будут ставить на этот автомобиль как традиционные бензиновые двигатели, так и электромоторы.

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