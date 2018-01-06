| | Появились первые снимки новой Toyota Avalon
Авто

Появились первые снимки новой Toyota Avalon

Появились первые снимки новой Toyota Avalon
Автомобиль выглядит более выразительным.

На Детройтском автосалоне дебютировала новая Toyota Avalon. Седан Тойота нового поколения поступит в продажу с весны. Toyota Avalon 2019 серьезно изменилась внешне. Передняя часть стала более выразительной благодаря увеличенной решетке радиатора и узким светодиодным фарам. Линия крыши стала более покатой, а боковины теперь рельефными.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на autocentre.ua.

Новая Тойота Авалон подросла до 4978 мм в длину, 1849 мм в ширину и 1435 мм в высоту, а ее колесная база – 2870 мм. В интерьере Toyota Avalon 2019 приборы разделены большим цветным экраном, появился и проекционный дисплей с диагональю 10 дюймов. Также бросается в глаза тоненькая наклоненная центральная панель.

Начальная комплектация теперь включает комплекс безопасности Toyota Safety Sense P: адаптивный круиз-контроль, системы превентивного торможения и удержания в полосе движения.

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На выбор предложены 3,5-литровый 305-сильный бензиновый V6 с 8-ступенчатой АКПП или 206-сильную гибридную установку с вариатором. За доплату доступны адаптивные амортизаторы.

Появились первые снимки новой Toyota Avalon

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