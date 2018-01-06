Появились первые снимки новой Toyota Avalon

На Детройтском автосалоне дебютировала новая Toyota Avalon. Седан Тойота нового поколения поступит в продажу с весны. Toyota Avalon 2019 серьезно изменилась внешне. Передняя часть стала более выразительной благодаря увеличенной решетке радиатора и узким светодиодным фарам. Линия крыши стала более покатой, а боковины теперь рельефными.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на autocentre.ua.
Новая Тойота Авалон подросла до 4978 мм в длину, 1849 мм в ширину и 1435 мм в высоту, а ее колесная база – 2870 мм. В интерьере Toyota Avalon 2019 приборы разделены большим цветным экраном, появился и проекционный дисплей с диагональю 10 дюймов. Также бросается в глаза тоненькая наклоненная центральная панель.
Начальная комплектация теперь включает комплекс безопасности Toyota Safety Sense P: адаптивный круиз-контроль, системы превентивного торможения и удержания в полосе движения.
Читайте также: Назван самый крупный автопроизводитель в мире
На выбор предложены 3,5-литровый 305-сильный бензиновый V6 с 8-ступенчатой АКПП или 206-сильную гибридную установку с вариатором. За доплату доступны адаптивные амортизаторы.
...