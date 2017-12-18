Mercedes похвастался \"свеженьким\" геликом

На начавшемся автосалоне в Детройте Mercedes-Benz официально представил Mercedes-Benz G-Class нового поколения. Его продажи начнутся в конце текущего года.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ua.
Новый Mercedes-Benz G-Class нас не разочаровал. Он сохранил свой традиционный дизайн кузова, но стал при этом более современным. Обращают на себя внимание рестайлинговые передние фары, новые задние фонари, а также новые колесные диски.
G-Class нового поколения немного увеличился в размерах. Так, его длина выросла на 5,3 см по сравнению с моделью предыдущего поколения, ширина – на 12,1 см, высота – на 0,7 мм, а колесная база – на 4 см. Это, конечно, немного, но в результате в салоне стало больше пространства и теперь пассажирам, особенно задним, будет более комфортно, чем раньше. К тому же задние сиденья немного «утоплены» в багажном отсеке, что тоже дало больше свободного пространства в салоне.
Несмотря на увеличение в размерах, новый G-Wagen весит меньше, чем модель предыдущего поколения. Этого немцы добились благодаря широкому использованию алюминия.
Салон отделан теперь более качественными и современными материалами. Вообще, интерьер выглядит дорого и престижно, как и положено автомобилям «Мерседес».
Но при всем этом новый G-Class сохранил свои внедорожные качества, за что его так ценят многие автолюбители.
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Какие агрегаты войдут в линейку двигателей – точно пока не известно. Сообщается только, что среди них по-прежнему будет 4,0 л би-турбо двигатель V8. Покупателям предложат и версию AMG с 6,0 л двигателем V12.
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