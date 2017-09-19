Эти авто можно увидеть лишь в единичном экземпляре

Подборка самых красивых и элегантных автомобилей, которые были выпущены в единичном экземпляре.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Телеграф.
Стоит признать, что сейчас каждый из кожи вон лезет, чтобы казаться оригинальным, уникальным и единственным в своем роде. Все мы хорошо знаем, что испытывает женщина, когда кто-то приходит на работу в точно такой же кофточке, что и она. Мужчины же по поводу внешнего вида и одинаковой одежды особо не заморачиваются. Представители сильного пола хотят иметь уникальную и неповторимую крошку, глядя на которую, все вокруг бы охали и ахали от восторга. И, между прочим, речь сейчас вовсе не о красивой жене или девушке. Каждый настоящий мужчина хочет иметь ее - уникальную, единственную в своем роде машину, которая будет создана специально для него.
Rolls-Royce Hyperion
Эту модель заказал для себя коллекционер Роланд Холл. Она была выпущен в 2008 году. Любой автолюбитель сразу заметит, что у Rolls-Royce Hyperion есть сходство с кабриолетами 1930-х годов, выпускаемых ателье Rollers.
Ford GT90
Этот невероятный экземпляр впервые увидел свет в 1995 году на выставке в автосалоне в Детройте. Тогда производитель позиционировал его как самый могучий суперкар в мире. Это неудивительно: 12-цилиндровый агрегат автомобиля с четырьмя турбинами выдавал 720 лошадиных сил, а заявленная скорость составляла ни много ни мало около 407 километров в час!
Porsche 911 Panamericana
Данный автомобиль изначально предназначался в качестве презента на день рождения. Такой эксклюзивный подарок получил директор компании Porsche Ферри Порше в 1989 году.
McLaren X-1
Такое чудо миру подарили инженеры Special Operations, выполнявшие спецзаказ тайного покупателя из Ближнего Востока. Стоит отметить, что пожелания загадочного анонима обошлись аж в 7 миллионов долларов! Теперь понятно, почему счастливчик решил остаться инкогнито.
Ferrari F12 Berlinetta TRS
Это еще один яркий пример, когда покупатель решил не разглашать свое имя общественности. Как видишь, заказчик попросил компанию Ferrari выпустить особенную, открытую версию купе F12 Berlinetta. По неофициальным данным, этот уникальный концепт сделал покупателя беднее на $4,2 миллиона. Не хило!
Maybach Exelero
Не будем преувеличивать, если скажем, что это, пожалуй, один из самых роскошных и дорогих суперкаров в мире. У этого авто необычная история. Шедевр был создан в 2005-м для демонстрации высокоскоростных покрышек нового поколения. Спустя 6 лет, в 2011 году, этот эксклюзив приобрел американский рэпер Брайан Уильямс (более известный под псевдонимом Birdman) за 8 миллионов долларов. По иронии судьбы всего через год компания Daimler объявила о том, что ликвидирует марку "Майбах", которая последние несколько лет приносила концерну только убытки.
Cadillac Cien
Этот суперкар был собран по поводу особого случая - специально в честь 100-летнего юбилея компании. Он был оснащен самыми последними на тот момент технологиями: авто имело комплекс спутниковой коммуникации OnStar, систему голосового управления Communiport, ассистента парковки и систему ночного видения. Парадоксально, но все эти суперспособности не понадобились в реальной жизни - шикарный автомобиль до сих пор так и красуется в музее.
BMW Gran Coupe Pininfarina Lusso
Когда к созданию автомобиля прикладывают руки ТАКИЕ компании, становится очевидным, что у них должно выйти нечто шедевральное. В этом чуде соединились современная элегантность и уверенная динамики. Между прочим, отделан автомобиль дорогой кожей и деревом каури.
Peugeot Onyx
В это сложно поверить, но для создания этого автомобиля был использован не только привычный карбон, но и такие материалы, как медь, войлок и бумага. Французы не собирались выпускать серийно подобные модели, однако тонко намекнули всем фанатам, как именно будет выглядеть следующее поколение автомобилей.
ЗИС-101А-Спорт
Данный эксклюзив увидел свет в далеком 1939 году. Шестилитровый двигатель мощностью в 141 лошадиную силу позволял разгоняться до 162 километров в час. В свое время автомобиль получил одобрение Сталина и Кагановича. После войны единственный экземпляр шедевра советской эпохи бесследно исчез.
ВАЗ «Рапан»
А теперь поговорим об отечественном автопроме. "Рапан" – первый концептуальный российский электромобиль, представленный в Париже. Выпущен он был в 1998 году в единственном экземпляре и, к сожалению, не получил одобрения даже на мелкосерийное продолжение.
Sbarro GT1
Собран этот суперкар был в 1999 году в честь победы команды Mercedes в гоночной серии Ле-Ман. Эксклюзивный автомобиль оснащен 7,4-литровым двигателем V8 мощностью в 450 лошадиных сил. На то время у этой крошки не было конкурентов по техническим характеристикам.
Lamborghini Egoista
На праздновании своего 50-летнего юбилея в 2013 году компания Lamborghini порадовала весь мир удивительной новинкой. Судя по названию этого автомобиля, несложно догадаться, что рассчитан он лишь на одного человека. Невооруженным глазом видно, что внешний облик Lamborghini Egoista перекликается с образцами военной авиацией. Основной материал, из которого изготовлен этот концепт, - углеволокно, именно поэтому масса автомобиля не превышает даже одной тонны.
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Да это не автомобили, а настоящие произведения искусства!
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