| | Toyota показала седан Avalon нового поколения
Авто

Toyota показала седан Avalon нового поколения

Toyota показала седан Avalon нового поколения
Седан Toyota Avalon получил более агрессивный дизайн и стал безопаснее.

Компания Toyota привезла на автосалон в Детройт седан Avalon нового поколения. На местном рынке автомобиль поступит в продажу весной нынешнего года. Toyota Avalon построили на новом модульном шасси TNGA, которое в скором времени станет основой большинства моделей японской марки. Благодаря этой архитектуре седан получится длиннее (+1,7 см) и шире (+2 см), но при этом легче предшественника, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.

Дизайн модели стал более агрессивным. Машина получила светодиодную оптику, спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками и спойлер. Коэффициент лобового сопротивления был снижен до 0,27. По словам представителей компании, им удалось добиться значительного снижения шума в салоне машины, который теперь может сравниться с «тишиной в библиотеке».

Новинка оснащается 3,5-литровым бензиновым мотором V6. Агрегат работает совместно с восьмиступенчатым «автоматом». Динамические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. Мощность такого же мотора, установленного на Camry превышает 300 лошадиных сил.

Также клиентам предложат гибридную модификацию седана. В состав ее силовой установки которой войдет 2,5-литровый мотор и электрический двигатель. По неофициальным данным суммарная отдача агрегатов составит 210 лошадиных сил.

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Toyota Avalon следующего поколения будет предлагаться с усовершенствованным пакетом активных систем безопасности Toyota Safety Sense. В частности, туда вошли адаптивные фары головного света, система соблюдения рядности движения, а также функция предупреждения фронтальных столкновений с возможностью распознавания пешеходов.

Toyota показала седан Avalon нового поколения

Toyota показала седан Avalon нового поколения

Toyota показала седан Avalon нового поколения

Toyota показала седан Avalon нового поколения

Toyota показала седан Avalon нового поколения

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