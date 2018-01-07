Toyota показала седан Avalon нового поколения

Компания Toyota привезла на автосалон в Детройт седан Avalon нового поколения. На местном рынке автомобиль поступит в продажу весной нынешнего года. Toyota Avalon построили на новом модульном шасси TNGA, которое в скором времени станет основой большинства моделей японской марки. Благодаря этой архитектуре седан получится длиннее (+1,7 см) и шире (+2 см), но при этом легче предшественника, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.
Дизайн модели стал более агрессивным. Машина получила светодиодную оптику, спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками и спойлер. Коэффициент лобового сопротивления был снижен до 0,27. По словам представителей компании, им удалось добиться значительного снижения шума в салоне машины, который теперь может сравниться с «тишиной в библиотеке».
Новинка оснащается 3,5-литровым бензиновым мотором V6. Агрегат работает совместно с восьмиступенчатым «автоматом». Динамические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. Мощность такого же мотора, установленного на Camry превышает 300 лошадиных сил.
Также клиентам предложат гибридную модификацию седана. В состав ее силовой установки которой войдет 2,5-литровый мотор и электрический двигатель. По неофициальным данным суммарная отдача агрегатов составит 210 лошадиных сил.
Читайте также: Ford представил рестайлинговый кроссовер Edge
Toyota Avalon следующего поколения будет предлагаться с усовершенствованным пакетом активных систем безопасности Toyota Safety Sense. В частности, туда вошли адаптивные фары головного света, система соблюдения рядности движения, а также функция предупреждения фронтальных столкновений с возможностью распознавания пешеходов.
...