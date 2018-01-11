Ford представил рестайлинговый кроссовер Edge

Компания Ford представила публике рестайлинговый кроссовер Edge на автосалоне в Детройте. На местном рынке продажи машины начнутся в самое ближайшее время. Визуально от дорестайлинговой модели кроссовер отличается другой решеткой радиатора, иными колесными дисками и новыми бамперами. Позже похожие обновления получит и европейская модификация автомобиля.
Рестайлинговый кроссовер получил 2,0-литровый бензиновый мотор с четырьмя цилиндрами. После модернизации мощность агрегата выросла до 250 лошадиных сил. Двигатель работает совестно с восьмиступенчатой коробкой передач, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.
Также на мотор-шоу была показана сверхмощная модификация новинки под названием ST. Такая версия Edge комплектуется 2,7-литрового мотором V6. Отдача этого агрегата выросла до 335 лошадиных сил. Дизайн ST стал более агрессивным, кроме этого машину укомплектовали модернизированной тормозной системой и перенастроенной подвеской. Однако такая модификация будет достцпна только для американского рынка, в Европе ее продажи пока не планируются.
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Обновленный кроссовер Ford Edge получил адаптивное рулевое управление, меняющее в зависимости от скорости движения автомобиля усилие на руле. Эта функция облегчает парковку машины и также контроль кроссовера на высоких скоростях. Также водителю доступен улучшенный пакет безопасности. Автомобиль комплектуется системой аварийного торможения, функции наблюдения за «слепыми» зонами, системой предупреждения столкновения, функцией удержания автомобиля в полосе движения и системой распознавания пешеходов.
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