| | Появились снимки обновленного Mercedes-Benz G-Class
Авто

Появились снимки обновленного Mercedes-Benz G-Class

Появились снимки обновленного Mercedes-Benz G-Class
Дебют новинки должен состояться на автосалоне в Детройте.

Компания Mercedes-Benz показала внешность обновленного внедорожника G-Class, дебют которого ожидается на автосалоне North American International Auto Show в Детройте, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на korrespondent.net.

Автомобиль получил новый капот и более обтекаемый бампер, а также светодиодную оптику. Внедорожник увеличился в габаритах, при этом вес его стал на 170 килограммов меньше.

Салон новинки укомплектовали 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, которая совмещается с 12.3-дюймовым монитором информационно-развлекательной системы.

Внедорожник оснастили 4.0-литровым битурбомотором V8 мощностью 422 л.с. и крутящим моментом 610 Нм.

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Стоимость автомобиля составит 107 тысяч евро, а в продаже он ожидается летом этого года.

Появились снимки обновленного Mercedes-Benz G-Class

Появились снимки обновленного Mercedes-Benz G-Class

Появились снимки обновленного Mercedes-Benz G-Class

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