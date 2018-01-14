| | Бюджетные электромобили, о которых в Украине почти не знают
Авто

Бюджетные электромобили, о которых в Украине почти не знают

Бюджетные электромобили, о которых в Украине почти не знают
В скором времени эти электрокары заполонят автомобильный рынок.

Экспертами автомобильного рынка составлен список электрокаров, которые являются бюджетными, а еще о них не так хорошо известно, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на АutoNews.

Этот список возглавляет индийская модель Mahindra e-20. Приобрести базовую комплектацию данного автомобиля можно по цене 2700 долларов. Максимальная скорость передвижения у Mahindra e-20 составляет 80 км/час, один заряд батареи позволит проехать 100 километров пути.
Второе место рейтинга досталось китайскому электромобилю E-Car GD04B, производители которого сейчас предпринимают попытки выхода на международный рынок. Мощность силовой установки небольшая — всего 6,5 лошадиных силы и на одной зарядке электрокар способен проехать 150 километров. А попросят за автомобиль около 7 тыс. «зеленых».

На третьем месте расположился электрический трансформер e-Trike с ценником в 10 тыс. 400 долларов. Запас хода у электрокара составляет 140 километров, а передвигаться он может со скоростью в 90 километров в час.

На четвертом месте расположился электрический автомобиль Renault Twizy. Правда по мнению продавцов это ситикар, хотя большинство считают его электроскутером. Он обойдется 14 тыс. 100 долларов.

Читайте также: Создан самый быстрый бронированный автомобиль в мире

Замыкает пятерку электромобиль EcoTruck, цена которого составляет 17 000 долларов. Автомашина имеет небольшой запас хода — всего 65 километров и перемещается со скоростью максимум 50 км/час. Приобрести такой электромобиль можно исключительно в США...

Еще по теме

Составлен ТОП-5 дешевых малоизвестных автомобилей

Составлен ТОП-5 дешевых малоизвестных автомобилей

14-01-2018, 14:11
Читать
Названы самые доступные электромобили для украинцев

Названы самые доступные электромобили для украинцев

14-01-2017, 17:47
Читать
Китайцы показали

Китайцы показали "убийцу" Tesla

15-12-2016, 17:24
Читать
Новый электрокар Mahindra e2o Plus прибыл в Россию

Новый электрокар Mahindra e2o Plus прибыл в Россию

23-10-2016, 11:38
Читать
В кроссовере Tesla Model X увеличили запас хода

В кроссовере Tesla Model X увеличили запас хода

13-04-2016, 12:37
Читать
Электрический Chevrolet Corvette разогнался до 300 километров в час

Электрический Chevrolet Corvette разогнался до 300 километров в час

7-03-2016, 14:34
Читать
Авто

Редактор раздела Авто
Написать на e-mail