Бюджетные электромобили, о которых в Украине почти не знают

Экспертами автомобильного рынка составлен список электрокаров, которые являются бюджетными, а еще о них не так хорошо известно, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на АutoNews.
Этот список возглавляет индийская модель Mahindra e-20. Приобрести базовую комплектацию данного автомобиля можно по цене 2700 долларов. Максимальная скорость передвижения у Mahindra e-20 составляет 80 км/час, один заряд батареи позволит проехать 100 километров пути.
Второе место рейтинга досталось китайскому электромобилю E-Car GD04B, производители которого сейчас предпринимают попытки выхода на международный рынок. Мощность силовой установки небольшая — всего 6,5 лошадиных силы и на одной зарядке электрокар способен проехать 150 километров. А попросят за автомобиль около 7 тыс. «зеленых».
На третьем месте расположился электрический трансформер e-Trike с ценником в 10 тыс. 400 долларов. Запас хода у электрокара составляет 140 километров, а передвигаться он может со скоростью в 90 километров в час.
На четвертом месте расположился электрический автомобиль Renault Twizy. Правда по мнению продавцов это ситикар, хотя большинство считают его электроскутером. Он обойдется 14 тыс. 100 долларов.
Читайте также: Создан самый быстрый бронированный автомобиль в мире
Замыкает пятерку электромобиль EcoTruck, цена которого составляет 17 000 долларов. Автомашина имеет небольшой запас хода — всего 65 километров и перемещается со скоростью максимум 50 км/час. Приобрести такой электромобиль можно исключительно в США...