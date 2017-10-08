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Киевские Ведомости
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Социум
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Социум
Профессия и характер: как работа меняет психологию и сознание человека
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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