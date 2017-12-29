| | Более 1 млрд рублей поступит в бюджет Нижнего Новгорода на подготовку к ЧМ-2018
Экономика

Более 1 млрд рублей поступит в бюджет Нижнего Новгорода на подготовку к ЧМ-2018

Более 1 млрд рублей поступит в бюджет Нижнего Новгорода на подготовку к ЧМ-2018
Более одного миллиарда рублей поступит в бюджет Нижнего Новгорода из областной казны для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила и.п. председателя городской Думы Елизавета Солонченко на совместном заседании комиссий городской Думы 15 января.По ее словам, решение о выделении дополнительных средств принял врио губернатора Глеб Никитин. Средства будут направлены на благоустройство территорий и ремонт фасадов по пути движения клиентских групп и завершение работ по социальным объектам.Кроме того, необходимо благоустроить территории, прилегающих к стадиону; отремонтировать автомобильные дороги и тротуары в Канавинском районе; организовать парковки для болельщиков на территории Мещерского озера, а также создать перехватывающую парковку на улице Сергея Акимова на 820 машиномест.Таким образом, доходная и расходная часть городского бюджета будут увеличены на 1 млрд 89 млн. рублей...

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Экономика

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