Кондратьев и Силуанов обсудили бюджетную политику Кубани

Политики обсудили основные направления бюджетной политики региона в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.По словам Кондратьева, по итогам 2017 года экономика Кубани показала положительную динамику практически по всем отраслям, объем ВРП края превысил 2,3 трлн рублей. Это пятый результат в стране.Кроме того, регион ведет регулярную и целенаправленную работу над повышением устойчивости бюджета.Губернатор Кубани подчеркнул, что в 2017 году во все уровни бюджетов собрано 253 млрд собственных доходов, что на 23 млрд рублей больше, чем в 2016 году.«Дополнительные средства направим, прежде всего, на развитие социальной сферы», — отметил он.Также Кондратьев рассказал, что в целом бюджет 2018 года остается социально ориентированным. Доходы краевого бюджета утверждены в сумме 218,9 млрд рублей...