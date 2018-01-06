Холмурадов: в Узбекистане больше не будет ежегодных инвестиционных программ

Спикер отметил, что ежегодные инвестиционные программы показали себя неэффективными. Кроме того, многие предприятия из «инвестиционных списков», получавшие по этим программам льготы и преференции, оказались в итоге убыточными.«До настоящего времени наша инвестиционная стратегия была подобна латанию дыр на разбитой дороге. Начиная с этого года, мы решили отказать от такой практики. Нужно строить новую дорогу с нуля, а не пытаться починить то, что пришло в негодность», — такую аналогию привел С. Холмурадов, разъясняя перезагрузку стратегии по привлечению инвестиций.Итак, на новый 2018 год Узбекистан не принял традиционной инвестиционной программы. По словам зампремьера, перед отраслями и регионами поставлена задача — разработать десятилетнюю стратегию привлечения инвестиций. При этом должны быть учтены прогнозные демографические показатели и уникальные «точки роста» для каждого региона или отрасли.Позже долгосрочные планы развития отраслей и регионов позволят составлять краткосрочные трехлетние программы. По ним то и планируется действовать, начиная с 2019 года.Пока регионы и отрасли вырабатывают каждый свою стратегию, правительство продолжит совершенствовать правовое поле, стремясь сделать его более привлекательным для иностранного инвестора. Главным шагом в этом направлении станет принятие Инвестиционного кодекса.Кодекс не только защитит права иностранных инвесторов, но также регламентирует применение таких инструментов как «инвестиционные визы», «инвестиционные суды», а также правила участия в международных арбитражных разбирательствах.Трехлетние инвестиционные программы будут финансироваться новой структурой, которая в настоящее время еще не создана. Ею станет единый инвестиционный фонд, который будет аккумулировать бюджетные средства и вложения прочих инвесторов. Цель фонда — контроль расходов, отпускаемых в соответствии с утвержденными трехлетними программами...