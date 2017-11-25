Завершается формирование заявки на создание второй очереди ОЭЗ \"Титановая долина\"

ЕКАТЕРИНБУРГ. Процесс формирования заявки на создание второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» в Екатеринбурге завершается. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.Заканчивается разработка и утверждение документации по планировке территории, что необходимо ОЭЗ для получения федерального статуса.Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов на совещании, посвященном развитию второй очереди особой экономической зоны, призвал представителей областных и муниципальных властей, а также сетевых организаций ускорить работу по согласованию документов.«В проект планировки нужно заложить оптимальное техническое решение. Уверен, учитывая возможности, предоставляемые особым экономическим зонам, спрос на эту территорию у инвесторов будет высоким», — отметил Алексей Орлов.Как уточнил первый вице-губернатор, реализация проекта позволит создать на территории региона свыше 1,2 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, а строительство объектов инженерной инфраструктуры даст дополнительный импульс развитию городов-спутников Екатеринбурга.По словам Алексея Орлова, подготовка заявки на расширение особой экономической зоны сегодня находится в завершающей стадии: определен перечень подлежащих строительству или реконструкции объектов внутренней и внешней инфраструктуры, сроки их создания, предполагаемые объемы и сроки финансирования. Выполнен расчет прогнозно-плановых показателей эффективности функционирования второй очереди ОЭЗ, подготовлены необходимые документы по территориальному планированию, подписано соглашение о намерениях о размещении производства с потенциальным якорным резидентом — АО «УЗГА».Как сообщил генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов, разработка и утверждение документации идет в соответствии с графиком, все замечания и предложения будут учтены, документ будет утвержден постановлением правительства Свердловской области.© Служба новостей «АПИ»...