| | Завершается формирование заявки на создание второй очереди ОЭЗ "Титановая долина"
Экономика

Завершается формирование заявки на создание второй очереди ОЭЗ "Титановая долина"

Завершается формирование заявки на создание второй очереди ОЭЗ \"Титановая долина\"
ЕКАТЕРИНБУРГ. Процесс формирования заявки на создание второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» в Екатеринбурге завершается. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.Заканчивается разработка и утверждение документации по планировке территории, что необходимо ОЭЗ для получения федерального статуса.Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов на совещании, посвященном развитию второй очереди особой экономической зоны, призвал представителей областных и муниципальных властей, а также сетевых организаций ускорить работу по согласованию документов.«В проект планировки нужно заложить оптимальное техническое решение. Уверен, учитывая возможности, предоставляемые особым экономическим зонам, спрос на эту территорию у инвесторов будет высоким», — отметил Алексей Орлов.Как уточнил первый вице-губернатор, реализация проекта позволит создать на территории региона свыше 1,2 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, а строительство объектов инженерной инфраструктуры даст дополнительный импульс развитию городов-спутников Екатеринбурга.По словам Алексея Орлова, подготовка заявки на расширение особой экономической зоны сегодня находится в завершающей стадии: определен перечень подлежащих строительству или реконструкции объектов внутренней и внешней инфраструктуры, сроки их создания, предполагаемые объемы и сроки финансирования. Выполнен расчет прогнозно-плановых показателей эффективности функционирования второй очереди ОЭЗ, подготовлены необходимые документы по территориальному планированию, подписано соглашение о намерениях о размещении производства с потенциальным якорным резидентом — АО «УЗГА».Как сообщил генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов, разработка и утверждение документации идет в соответствии с графиком, все замечания и предложения будут учтены, документ будет утвержден постановлением правительства Свердловской области.© Служба новостей «АПИ»...

Еще по теме

На Урале увеличат производство самолетов L-410

На Урале увеличат производство самолетов L-410

25-11-2017, 03:50
Читать
На режим Свободной экономической зоны «Титановая долина» перейдёт 1 ноября

На режим Свободной экономической зоны «Титановая долина» перейдёт 1 ноября

25-10-2017, 18:51
Читать
Вторую очередь

Вторую очередь "Титановой долины" ограничили по высоте

11-08-2017, 18:55
Читать
Руководство «Титановой долины» обещало правительству 835 новых рабочих мест ...

Руководство «Титановой долины» обещало правительству 835 новых рабочих мест ...

28-09-2016, 08:55
Читать
В «Титановой долине» появился еще один резидент – по производству имплантов

В «Титановой долине» появился еще один резидент – по производству имплантов

21-07-2016, 12:25
Читать
Вопрос о передаче «Титановой долины» региону решится до конца месяца

Вопрос о передаче «Титановой долины» региону решится до конца месяца

16-06-2016, 10:50
Читать
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail