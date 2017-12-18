Тарифы на тепло в Омске станут меньше, а на холодную воду и электроэнергию опять вырастут

В первом полугодии у ряда тепловых компаний, которые передают потребителям тепло по сетям МП г. Омска «Тепловая компания», немного снизится тариф.Так, до 1 июля тепло по собственным сетям компании будет стоить 1 800,97 рубля за Гкал (после 1 870,87). АО «Омск РТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» — 1 426,82 рубля за Гкал (после 1 499,18).Для большинства потребителей пониженные тарифы начинают действовать с 1 января 2018 года, повышенные — с 1 июля.За горячую воду МП г. Омска по собственным сетям (закрытая схема) придется заплатить 105,88 рубля за кубометр (после 1 июля — 110,16).Если в квитанции значится, что горячую воду поставляет АО «Омск РТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» (закрытая схема), ее стоимость составит 87,06 и 91,47 рубля (с 1 июля).Горячая вода по открытой схеме «Омск РТС» по собственным сетям будет стоить 77,32 и 82,12 рубля. А по открытой схеме — 90,39 и 95,19 рубля (до и после 1 июля 2018 года соответственно).А вот цифры в квитанциях омичей за холодную воду и свет летом станут выше...