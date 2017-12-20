Стало известно о тайной подготовке армии США к новой войне

вторник, 16 января 2018, 09:31Поделитьсяпереглянути новину українськоюВсе войска США, офицеры и солдаты проводят подготовку к войне с КНДР. Уже с началом зимней Олимпиады в Пхенчане Пентагон планирует направить на Корейский полуостров дополнительные войска спецназа, которые в конечном итоге могут оказаться оперативной группировкой по примеру тех, что находятся в Ираке и Сирии.Об этом пишет The New York Times.Издание приводит данные об учениях на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине. Тогда 48 ударных вертолетов "Апач" в сочетании с тяжелыми военно-транспортными вертолетами "Чинук" тренировались перевозить военнослужащих и снаряжение под боевой стрельбой по направлению к целям для атаки. А в Неваде солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск в рамках учений по зарубежному вторжению отрабатывали десантирование из самолета ночью.Отмечается, что в следующем месяце на военных постах на всей территории США более 1000 солдат-резервистов будут практиковаться в создании мобилизационных центров, которые спешно передвигают вооруженные силы за рубеж.По словам бывших и действующих чиновников Пентагона и командующих американской армией, данные учения являются ответом на приказ Джеймса Мэттиса и начальников штабов быть готовыми к любому развитию событий на Корейском полуострове.Также отмечается, что в отличие от публичного наращивания сил в преддверии войны в Персидском заливе 1991 года и войны в Ираке в 2003 году, сейчас Пентагон пытается избежать огласки информации о приготовлениях, чтобы не спровоцировать ответ лидера КНДР Ким Чен Ына.По мнению журналистов газеты, военные пытаются достичь равновесие, показывая готовность войск противостоять вызовам и в то же время поддерживая дипломатические инициативы госсекретаря.Как сообщал "Апостроф", эксперт по нераспространению ядерного оружия озвучил сценарий ядерной войны между США и КНДР...