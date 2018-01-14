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Елкин новой карикатурой высмеял нелепое высказывание Путина про Ленина

вторник, 16 января 2018, 04:41
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Известный российский карикатурист Сергей Елкин в новой картинке высмеял высказывание президента РФ Владимира Путина, в котором он сравнил мощи святых с телом советского вождя Владимира Ленина в мавзолее.
Карикатура опубликована в FacebookDW (на русском).
Картинка разделена на две части. На одной части Путин стоит у дверей в мавзолей со словами "Это же мощи". На второй части из мавзолея доносится ответ "Да ты на себя посмотри".
Елкин новой карикатурой высмеял нелепое высказывание Путина про Ленина

Напомним, в интервью для фильма "Валаам" Путин также сравнил идеологию коммунистов с христианской религией. По его мнению принцип "свободы, равенства, братства и справедливости" заложен в Священном Писании.
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