Елкин новой карикатурой высмеял нелепое высказывание Путина про Ленина

вторник, 16 января 2018, 04:41Поделитьсяпереглянути новину українськоюИзвестный российский карикатурист Сергей Елкин в новой картинке высмеял высказывание президента РФ Владимира Путина, в котором он сравнил мощи святых с телом советского вождя Владимира Ленина в мавзолее.Карикатура опубликована в FacebookDW (на русском).Картинка разделена на две части. На одной части Путин стоит у дверей в мавзолей со словами "Это же мощи". На второй части из мавзолея доносится ответ "Да ты на себя посмотри".Напомним, в интервью для фильма "Валаам" Путин также сравнил идеологию коммунистов с христианской религией. По его мнению принцип "свободы, равенства, братства и справедливости" заложен в Священном Писании.Как сообщал "Апостроф", в сети забавной карикатурой высмеяли, как Путин избегает фамилии Навального...