Нападение боевиков на аэропорт в Ливии: много погибших

вторник, 16 января 2018, 04:10Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ результате нападения в понедельник, 15 января, группы вооруженных боевиков на единственный действующий международный аэропорт в столице Ливии Триполи погибли по меньшей мере 20 человек, еще около 60 получили ранения.Об этом передает Reuters.Согласно изданию, нападение на аэропорт было организовано для того, чтобы устроить побег боевиков из тюрьмы, которая расположена рядом с аэропортом. В ней содержатся около 2500 заключенных, большинство из которых проходят по делам, связанным с терроризмом и группировкой Исламское государство."Правительство национального согласия сообщило, что вооруженное формирование напало на аэропорт, пытаясь таким образом устроить побег из расположенной рядом с аэропортом тюрьмы боевиков", - говорится в сообщении.В результате перестрелки между боевиками и ливийскими спецслужбами был поврежден лайнер Airbus A319, принадлежащий авиакомпании Libya's Afriqiyah Airways, внутри него не было пассажиров. Два других пассажирских самолета авиакомпании также получили незначительные повреждения.Как сообщал "Апостроф", в субботу, 13 января, в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из вооруженных группировок...