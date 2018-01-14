| | Нападение боевиков на аэропорт в Ливии: много погибших
События

Нападение боевиков на аэропорт в Ливии: много погибших

вторник, 16 января 2018, 04:10
Поделиться
переглянути новину українською
В результате нападения в понедельник, 15 января, группы вооруженных боевиков на единственный действующий международный аэропорт в столице Ливии Триполи погибли по меньшей мере 20 человек, еще около 60 получили ранения.
Об этом передает Reuters.
Согласно изданию, нападение на аэропорт было организовано для того, чтобы устроить побег боевиков из тюрьмы, которая расположена рядом с аэропортом. В ней содержатся около 2500 заключенных, большинство из которых проходят по делам, связанным с терроризмом и группировкой Исламское государство.
"Правительство национального согласия сообщило, что вооруженное формирование напало на аэропорт, пытаясь таким образом устроить побег из расположенной рядом с аэропортом тюрьмы боевиков", - говорится в сообщении.
В результате перестрелки между боевиками и ливийскими спецслужбами был поврежден лайнер Airbus A319, принадлежащий авиакомпании Libya's Afriqiyah Airways, внутри него не было пассажиров. Два других пассажирских самолета авиакомпании также получили незначительные повреждения.
Нападение боевиков на аэропорт в Ливии: много погибших

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 13 января, в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из вооруженных группировок...

Еще по теме

В Ливии боевики напали на аэропорт, есть погибшие

В Ливии боевики напали на аэропорт, есть погибшие

Сегодня, 07:55
Читать
Стало известно об освобождении украинца из плена в Ливии

Стало известно об освобождении украинца из плена в Ливии

Вчера, 00:22
Читать
Украинского врача, похищенного в Ливии, освободили

Украинского врача, похищенного в Ливии, освободили

14-01-2018, 16:50
Читать
В Ливии нанесли ракетный удар по пляжу: погибли люди

В Ливии нанесли ракетный удар по пляжу: погибли люди

5-07-2017, 13:00
Читать
СМИ рассказали о требованиях захватчиков самолета над Ливией

СМИ рассказали о требованиях захватчиков самолета над Ливией

23-12-2016, 14:27
Читать
Не менее четырех человек погибли в результате теракта в Ливии

Не менее четырех человек погибли в результате теракта в Ливии

30-10-2016, 08:56
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail