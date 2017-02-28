Мать чебоксарски прибыла на «Дом 2», чтобы постоять за честь своей дочери

Мать участницы шоу «Дом 2» 18-летней Дарьи Андреевой из Чебоксар прибыла на передачу, чтобы постоять за честь своей дочери. Она решила принять участие в конфликте её ребёнка и другой участницы шоу. Помогала в этом вопросе ей ведущая Ольга Бузова.18-летняя Дарья Андреева недавно устроила друку с Леной Хроминой после критики в свой адрес. Прибывшая на шоу мать Дарьи Елена Михайловна «оппонентке» своей дочки заявила, что участники сидят вокруг костра, как «12 месяцев» и только негативно высказываются друг о друге, а стоило бы иногда и прижимать язык.Мама чебоксарки также добавила, что она была против участия Дарьи в «Доме-2». По словам Елены Михайловны, её дочь должна научиться как нужно стоять за себя, правильно общаться с мужчинами, и уметь не давать себя обмануть.В конечном итоге Елена Хромина извинилась перед Дарьей Андреевой за то, что рассказала о подробностях её личной жизни, а Дарья извинилась за устроенную драку...