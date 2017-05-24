Последние новости дом 2 на сегодня 17.01.2018

Последние новости и слухи на 17 января:Ольга Рапунцель опровергла слухи о том, что они с Димой Дмитренко ушли в декрет. А мама Дмитренко опровергает бред о том, что ее сын бездарный актер. У Димочки высшее образование. Он закончил государственную академию искусств и ему «присуждена» квалификация – артист драматического театра и кино по специальности актерское искусство. А вы думали он на самом деле «лохопед»? Он талант))Роман Гриценко вернулся из Омска и с новыми силами готов ринуться в бой за сердце Бузовой. Правда, начал немного не романтично… с троллинга своей недосягаемой мечты…Алексей Чайчиц вчера вышел в прямой эфир с Сейшел и рассказал, что очень скучает по Лизе Триандафилиди.Кристина Лясковец и Фёдор Стрелковым готовят встречный иск на Викторию Романец за клевету, пока Вика и Антон Гусевы отдыхают во Франции.Марина Джураева уверена, что Виталию Малышеву не нужны отношения на проекте. Зато девушкам с ним очень нравится дружить. Так что теперь у одиночек Светы, Маши, Даши и Марины, есть замечательная общая «подружка».Последние новости дом 2 от kvedomosti.com на сегодня 17.01.2018 – Надежда Ермакова вместе со съемочной группой дома 2 побывала в гостях у Гобозовых в новом доме, который для них построил Андрей Чуев....