Р’ РќСЊСЋ-Р™РѕСЂРєРµ СЃС‚Р°Р»Рё РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚СЊ Р·Р°РЅСЏС‚РёСЏ В«РіРѕР»РѕР№В» Р№РѕРіРѕР№

Naked in Motion РїСЂРµРґР»РѕР¶РёР»Р° Р¶РёС‚РµР»СЏРј РќСЊСЋ-Р™РѕСЂРєР° Р·Р°РЅСЏС‚СЊСЃСЏ РЅРµРѕР±С‹С‡РЅРѕР№ Р№РѕРіРѕР№. РќР° С‚СЂРµРЅРёСЂРѕРІРєР°С… РїСЂРё СЃРµР±Рµ РЅСѓР¶РЅРѕ РёРјРµС‚СЊ РїРѕР»РѕС‚РµРЅС†Рµ РёР»Рё РєРѕРІСЂРёРє, РІ С‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРёРµ С‚Р°РєР¶Рµ РІС…РѕРґРёС‚ РѕС‚СЃСѓС‚СЃС‚РІРёРµ СЃС‚РµСЃРЅРёС‚РµР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё Рё Р¶РµР»Р°РЅРёРµ СѓР»СѓС‡С€Р°С‚СЊ СЃРµР±СЏ. Р’СЃРµ РѕСЃС‚Р°Р»СЊРЅРѕРµ, РїРѕ Р·Р°РґСѓРјРєРµ РєРѕРјРїР°РЅРёРё, СЃР»РµРґСѓРµС‚ РѕС‚Р±СЂРѕСЃРёС‚СЊ, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ Рё РѕРґРµР¶РґСѓ. РСЃРєР»СЋС‡РµРЅРёРµ РґРµР»Р°СЋС‚ С‚РѕР»СЊРєРѕ РґР»СЏ Р¶РµРЅС‰РёРЅ Рё С‚СЂР°РЅСЃСЃРµРєСЃСѓР°Р»РѕРІ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РјРѕРіСѓС‚ Р±С‹С‚СЊ РІ С‚СЂСѓСЃРёРєР°С…. Р—Р°РЅСЏС‚РёРµ В«РіРѕР»РѕР№В» Р№РѕРіРѕР№ СЃС‚РѕРёС‚ РѕС‚ 15 РґРѕ 25 РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ. РќРµРєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РєР»РёРµРЅС‚С‹ РєРѕРјРїР°РЅРёРё РѕС‚РјРµС‡Р°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РѕР±СЂР°С‚РёР»Рё РІРЅРёРјР°РЅРёРµ РЅР° РёРЅРґРёР№СЃРєСѓСЋ РїСЂР°РєС‚РёРєСѓ С‚РѕР»СЊРєРѕ Р±Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РµРµ РЅРµРѕР±С‹С‡РЅРѕРјСѓ СЃС‚РёР»СЋ.
РЎРњР РѕС‚РјРµС‡Р°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РіРѕР»Р°СЏ Р№РѕРіР° РёРјРµРµС‚ РґРѕСЃС‚Р°С‚РѕС‡РЅРѕ Р±РѕР»СЊС€РѕР№ СЃРїСЂРѕСЃ СЃСЂРµРґРё Р¶РёС‚РµР»РµР№ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРѕРіРѕ РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃР°. Р’ РіСЂСѓРїРїР°С… Р·Р°РЅРёРјР°СЋС‚СЃСЏ РїРѕ 15 вЂ“ 30 С‡РµР»РѕРІРµРє.
Р’РёРєС‚РѕСЂРёСЏ РћР·РµСЂРѕРІР°...