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В Украине официально запрещено употребление слова «инвалид»

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключении из украинского законодательства и в обиходе термина «инвалид».
Как сообщили в пресс-службе президента, целью закона № 2249 - VIII «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины», принятого Верховной Радой 19 декабря 2017 года, является продолжение работы, начатой правительством во исполнение указа главы государства от 3 декабря 2015 года № 678 «Об активизации работы поабезпечення прав людей с инвалидностью», относительно исключения из законодательства Украины и употреблении термина «инвалид» и замены его термином «лицо с инвалидностью».
Этим документом вносятся изменения в 37 законов, в положениях которых слова «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» заменены соответственно словами «лицо с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «лицо с инвалидностью вследствие войны».
Закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.
Кроме того, вводя в обиход термин «лицо с инвалидностью», прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности, отметили в пресс-службе...

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