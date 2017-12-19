В Украине официально запрещено употребление слова «инвалид»

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключении из украинского законодательства и в обиходе термина «инвалид».Как сообщили в пресс-службе президента, целью закона № 2249 - VIII «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины», принятого Верховной Радой 19 декабря 2017 года, является продолжение работы, начатой правительством во исполнение указа главы государства от 3 декабря 2015 года № 678 «Об активизации работы поабезпечення прав людей с инвалидностью», относительно исключения из законодательства Украины и употреблении термина «инвалид» и замены его термином «лицо с инвалидностью».Этим документом вносятся изменения в 37 законов, в положениях которых слова «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» заменены соответственно словами «лицо с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «лицо с инвалидностью вследствие войны».Закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.Кроме того, вводя в обиход термин «лицо с инвалидностью», прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности, отметили в пресс-службе...