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Полиграфкомбинат «Украина» запустил новую линию по печати биометрических загранпаспортов

Полиграфический комбинат "Украина" запустил новую линию по печати биометрических паспортов для выезда за границу.
В частности, было запущено оборудование BookMaster One по лазерной и электронной персонализации документов формата ID-1. Отмечается, что внедрение новой линии решит проблему с наличием бланков паспортов.
Согласно сообщению Минэкономразвития и торговли, производительность новой системы составляет 500 паспортов в час или около 3,96 млн паспортов в год.
Во время запуска линии первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что полиграфкомбинат "Украина" увеличит мощности производства биометрических паспортов и ID-карт с 10 тыс. в сутки до 21 тыс. В частности, по данным полиграфкомбината, очередь на изготовление загранпаспорта, которая существует на данный момент, будет ликвидирована в течение 70 дней после запуска нового оборудования.
Стоимость этого оборудования составляет 1,7 млн евро.
Напомним, Кабинет министров разрешил полиграфкомбинату "Украина" уменьшить отчисление прибыли в госбюджет с 75% до 40% для направления средств на модернизацию...

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