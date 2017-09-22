Нет денег на отопление: престижный киевский ВУЗ отменил занятия до весны

В Киевском национальный университет им. Тараса Шевченко отменены стационарные занятия студентов из-за отсутствия средств на оплату электричества и отопления в корпусах.Об этом сообщил эксперт по энергетике Андрей Герус, передает «Громадське».«Формально — это называется «дистанционное обучение». Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации преподавателей для дистанционного обучения у нас нет. Ну, читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать», — отметил Герус.Данную информацию также подтверждают и студенты. По их словам, в таком формате им предстоит учиться до 5 марта.Отметим, что в последнее время столичные вузы все чаще прибегают к подобной практике. К примеру, НТУУ «КПИ» имени Сикорского уже несколько лет делает для студентов досрочную сдачу экзаменов и оттягивает начало обучения во втором семестре.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...