| | Нет денег на отопление: престижный киевский ВУЗ отменил занятия до весны
Социум

Нет денег на отопление: престижный киевский ВУЗ отменил занятия до весны

В Киевском национальный университет им. Тараса Шевченко отменены стационарные занятия студентов из-за отсутствия средств на оплату электричества и отопления в корпусах.
Об этом сообщил эксперт по энергетике Андрей Герус, передает «Громадське».
«Формально — это называется «дистанционное обучение». Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации преподавателей для дистанционного обучения у нас нет. Ну, читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать», — отметил Герус.
Данную информацию также подтверждают и студенты. По их словам, в таком формате им предстоит учиться до 5 марта.
Отметим, что в последнее время столичные вузы все чаще прибегают к подобной практике. К примеру, НТУУ «КПИ» имени Сикорского уже несколько лет делает для студентов досрочную сдачу экзаменов и оттягивает начало обучения во втором семестре.

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