Военные показали экзамен танкистов в АТО

Во время экзаменов военнослужащие отработали боевую стрельбу штатными артиллерийскими снарядами в условиях ведения оборонительного и наступательного боя.В зоне проведения АТО танкисты Вооруженных сил Украины сдали экзамен, выполняя задания по стрельбе по условному врагу и тактике ведения боя. Об этом говорится в ролике,опубликованным Военным телевидением в YouTube.Как заявил замкомандира танковой бригады Герой Украины подполковник Евгений Межевикин, для обучения танкистов используется опыт ведения боевых действий в районе АТО.«Мы учим личный состав, как надо воевать… Сначала теория, ведь без нее никуда, потом основную нагрузку во время обучения делаем на практике… К сдаче экзамена допустили только лучших», – сказал он.Отмечается, что во время экзаменов военнослужащие отработали боевую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом в условиях ведения оборонительного и наступательного боя, разведку и распознавание целей, выход боевых машин из боя, вызов огневой поддержки, взаимодействие подразделений в условиях резкого изменения обстановки.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...