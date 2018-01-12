На Донбассе ополчились против МП, начались бунты

Волна протестов, которая охватила Украину после скандала с отпеванием ребенка и УПЦ МП,захватывает все больше городов.Так, на днях к протестам присоеденились и жители Славянска.Они принесли к храму Святого Духа (УПЦ МП) на центральной площади города детские игрушки, часть их которых была испачкана красной краской.“Главная наша цель – напомнить московским попам, что недопустимо жить в Украине и одновременно быть ее врагом, врагом украинского народа. Мирным способом мы хотим выразить свое неуважение и протест действиям служителей МП. Сегодняшнее место проведения акции тоже выбрано неслучайно. Именно в этой церкви 2014-го года попы освящали знамена русских боевиков, захвативших наш город. Тогда они благословляли боевиков, теперь своими поступками рвут страну изнутри”, – рассказал один из организаторов акции Александр Белименко.“Принеси куклу” также поддержали Константиновка и Дружковка.“Нельзя молчать! Нельзя оставаться равнодушными, когда нас, украинев, унижают. Отказаться провести ни в чем невинного ребенка в последний путь, – не по-человечески, где бы ребенка не крестили. Московские попы благословляли русских бандитов на войну против нас, теперь они просто издеваются, вытирают о нас ноги. Так не должно быть на нашей украинской земле”, – уверена участница акции, переселенка с Луганщины Ирина.Напомним, две недели назад, УПЦ МП отказалась отпевать ребенка, который погиб при страшных обстоятельствах, потому что он был крещен Киевским патриархатом.Как утверждают учасники акции, это должно напоминать священникам о причинах случившегося.В то же время, глава Запорожской епархии митрополит Лука заявил, что келийно священники скорбят из-за гибели ребенка, однако нарушать каноны они не имеют права.В УПЦ МП уверены, что церковь Киевского патриархата – это якобы «религиозно-патриотическая организация», поэтому несмотря на все манипуляции, ребенок считается некрещенным, отмечают эксперты.Напомним, 31 декабря в Запорожье 39-летний мужчина открыл окно на 8 этаже и сделал свой последний шаг. Как раз в тот момент, когда из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти малыша медики не смогли.Во время похорон ребенка священник УПЦ МП отказался отпевать ее, поскольку ребенок был крещен в Киевском патриархате. Впоследствии им отказал еще один храм УПЦ МП. В конце концов обряд совершили в церкви КП, где и крестили мальчика.Источник: PolitekaПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...