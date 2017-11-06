Два брата-близнеца из Германии изобрели вертолет из ванны

Два брата-немца показали пользователям Интернета свое уникальное произведение. Мужчины сконструировали настоящий вертолет, используя для его изготовления обычную ванну.В Германии братья-близнецы поразили общественность новым уникальным изобретением. Они сделали вертолет из обычной ванны. Мало того, но немцы уже успели «обкатать» собственное воздушное транспортное средство. Правда, для этого им пришлось обратиться к германским властям, чтобы получить разрешение на своеобразные полеты.После презентации вертолета из ванны, который был получен в результате собственного изготовления, братьям-близнецам дали официальный доступ для проведения полетов. Высота поднятия вертолета в воздух не должна превышать 30 метров, но немецким «кулибиным» этого вполне хватает. Они прекрасно продолжают тестировать свое творение, удивляя все больше местное население Германии. Ведь не каждый день над головой пролетает ванна с винтом сверху и людьми внутри...[/media]