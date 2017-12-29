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В США полиция расследует убийство семьи из Воронежа

Полиция США расследует загадочное убийство супругов из Воронежа. Об этом пишут СМИ со ссылкой на правоохранителей Редмонда.
В США полиция расследует убийство семьи из Воронежа


Американские стражи правопорядка занимаются расследованием убийства супругов, проживавшей в Редмонде. Трупы парня и его возлюбленной нашли в съемной квартире на одной из городских лиц.
Согласно имеющейся информации, в декабре прошедшего года хозяин квартиры попал в свое жилье, дабы убедиться, все ли там в порядке. В течение нескольких суток он не получал сообщений от арендующих недвижимость. На месте он увидел тела людей с огнестрельными ранениями в голове.
В данное время местные правоохранители выясняют обстоятельства произошедшей трагедии. Личности погибших удалось установить, они являются уроженцами Воронежа...

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