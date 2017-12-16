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Принц Гарри хочет пригласить одну из экс-любовниц на свадьбу

Будущий жених принц Гарри планирует отправить приглашение на свою свадьбу с Меган Маркл одной из своих бывших любовниц. Очевидно, что выбор королевского наследника указывает на Челси Дэйви.
Принц Гарри хочет пригласить одну из экс-любовниц на свадьбу


В зарубежных СМИ все чаще обсуждается тематика предстоящего бракосочетания принца Гарри с Меган Маркл. Читателям приходится по вкусу обсуждать предстоящий праздник в королевской семье, их хлопоты и переживания. Последней темой стал вопрос, пригласит ли новоиспеченный жених на свадьбу кого-то из экс-любовниц. По мнению некоторых, главными кандидатками на букет невесты может стать Челси Дэйви.
Именно с этой девушкой принц Гарри встречался на протяжении пяти лет. Их роман закончился в 2009 году. Примечательным есть тот факт, что Челси и принц знакомы с детства. Некоторые говорят, что парочка и в настоящее время общается на дружеских нотах...

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