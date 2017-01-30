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Польский суд вынес приговор участникам «обнажённой акции» в Освенциме

Польский суд огласил приговор участникам «обнажённой акции» в бывшем концлагере нацистов Аушвиц-Биркенау в городе Освенциме. Протестующих приговорили к лишению свободы и штрафам.
Польский суд вынес приговор участникам «обнажённой акции» в Освенциме


«Обнажённая акция» прошла в марте 2017 года. Тогда 2 мужчины убили барана, полностью разделись и решили сковать себя у входа в бывший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. Всё происходящее активисты снимали на дрон. Затем на надписи на немецком языке «Труд делает свободным» они заменили слово «труд» на «любовь», получился лозунг «Любовь делает свободным. Всего под суд попали 12 человек из Белоруссии, Германии и самой Польши. Им приписывают осквернения памяти жертв гитлеровского нацизма, а двум из них добавляется в вину «жестокое убийство барана».
Польский суд вынес приговор участникам «обнажённой акции» в Освенциме


И того, суд приговорил белоруса Адама Беляцкого 1,6 годам тюрьмы и штрафу в 600 долларов организации по защите животных. Белоруса Никиту Володько приговорили к 1,2 кодам лишения свободы. Обеим мужчинам также в течении 10 лет нельзя заводить животных.
Другие 10 участников акции были приговорены к штрафам в размере 3-х тысяч долларов и тюремному сроку в 1 год.
Польский суд вынес приговор участникам «обнажённой акции» в Освенциме


Аушвиц-Биркенау в Освенцим был одним из крупнейших мест по уничтожению людей. Концлагерь считается одним из главных символов холокоста. Всего в Аушвиц-Биркенау убили 1,4 млн людей, 1,1 млн - евреи. 27 января 1945 года его освободили, в 1947-м – сделали музей, а в 1978 – включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО...

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