В Австралии женщина, спасаясь от голого извращенца, залезла на опасный утёс

В Австралийском городе Петерсборо женщина, спасаясь от встречи с голым извращенцем-эксгибиционистом, залезла на опасный утёс.Случай произошёл в городе Петерсборо в штате Виктория. Местная жительница во время того, как загорала на пляже, увидела, что к ней направляется мужчина с татуировкой на руке в виде подковы. По заявлению представителя полиции штата Виктория, подозреваемый во время ходьбы мастурбировал, а когда оказался возле потерпевшей, поднял вверх руки.Женщина дожидаться, когда странный мужчина к ней подойдёт, не стала. Она решила побежать к утёсу, который был неподалёку от пляжа, и залезть на высоту в девять метров. Оттуда она наблюдала за извращенцем-эксгибиционистом. Мужчина походил по пляжу, а затем скрылся из виду.Местная полиция создала фоторобот подозреваемого и распространила его по региону с целью задержать нарушителя...