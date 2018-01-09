| | В Австралии женщина, спасаясь от голого извращенца, залезла на опасный утёс
События

В Австралии женщина, спасаясь от голого извращенца, залезла на опасный утёс

В Австралийском городе Петерсборо женщина, спасаясь от встречи с голым извращенцем-эксгибиционистом, залезла на опасный утёс.
В Австралии женщина, спасаясь от голого извращенца, залезла на опасный утёс


Случай произошёл в городе Петерсборо в штате Виктория. Местная жительница во время того, как загорала на пляже, увидела, что к ней направляется мужчина с татуировкой на руке в виде подковы. По заявлению представителя полиции штата Виктория, подозреваемый во время ходьбы мастурбировал, а когда оказался возле потерпевшей, поднял вверх руки.
В Австралии женщина, спасаясь от голого извращенца, залезла на опасный утёс


Женщина дожидаться, когда странный мужчина к ней подойдёт, не стала. Она решила побежать к утёсу, который был неподалёку от пляжа, и залезть на высоту в девять метров. Оттуда она наблюдала за извращенцем-эксгибиционистом. Мужчина походил по пляжу, а затем скрылся из виду.
Местная полиция создала фоторобот подозреваемого и распространила его по региону с целью задержать нарушителя...

Еще по теме

В Новосибирской области женщина залезла в чужую квартиру ради сигарет

В Новосибирской области женщина залезла в чужую квартиру ради сигарет

9-01-2018, 23:21
Читать
В Киеве по улице голым гулял странный мужчина: опубликовано видео

В Киеве по улице голым гулял странный мужчина: опубликовано видео

14-10-2017, 09:13
Читать
Жительница Житомирщины, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна

Жительница Житомирщины, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна

2-03-2017, 15:32
Читать
Жительница Донбасса покончила жизнь самоубийством во время ссоры с мужем

Жительница Донбасса покончила жизнь самоубийством во время ссоры с мужем

7-12-2016, 16:28
Читать
Мужчина в Калифорнии устроил стрельбу, есть погибший

Мужчина в Калифорнии устроил стрельбу, есть погибший

29-07-2016, 16:40
Читать
Под Киевом женщина помогла задержать педофила

Под Киевом женщина помогла задержать педофила

13-12-2015, 13:50
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail