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В Венгрии задержан украинский «кукурузник» с нелегалами из Азии

По информации СМИ, в Венгрии задержан украинский «кукурузник» с нелегалами из Азии на борту. Ан-2 приземлился в округе Сабольч-Сатмар-Берег в поселке Каллошемен.
В Венгрии задержан украинский «кукурузник» с нелегалами из Азии


В Венгрии было зафиксировано незаконное пересечение воздушной границы со стороны Украины. Специалисты вычислили, что борт приземлился в округе Сабольч-Сатмар-Берег в поселке Каллошемен на приграничной территории. На место ЧП в оперативном порядке выехали сотрудники венгерских правоохранительных органов с собаками.
В рамках этих мероприятий стражам порядка удалось задержать 11 иностранцев, среди которых восемь подданных Вьетнама и трое выходцев из Афганистана. Пилота, управлявшего самолетом Ан-2, не обнаружили на месте. На данный момент правоохранители Венгрии устанавливают личность, организовавшую незаконную переправку азиатов с территории Украины...

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