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На острове Врангеля полярный медведь сделал настоящее селфи

На острове Врангеля в Арктике полярный медведь сделал настоящее селфи на камеры видеонаблюдения. Такое необычное поведение было заснято, а затем кто-то из сотрудников станции выложил его в интернет.
На острове Врангеля полярный медведь сделал настоящее селфи


Специалисты сообщают, что данный удалённый форпост на острове Врангеля является одним из самых населённых полярными медведями. Всего в этом регионе насчитывают около 600 особей.
                         
Работники заповедника рассказал, что они ставят такие устройства записи для мониторинга природы, погоды и температуры, но белые медведи часто ими интересуются, пытаясь изучить их получше.
На этот раз кто-то из сотрудников форпоста заснял, как животное исследовало камеру. Позже оказалось, что мишка попал на фото-ловушки. Снимок оказался очень похож на популярное селфи...[/media]

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