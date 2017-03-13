В правительстве Великобритании появился министр по одиночеству

Согласно заявлению Терезы Мэй, для многих граждан одиночество является реальностью в жизни, а потому с этой проблемой ради общества необходимо бороться. Премьер считает, что людям нужно помогать пенсионерам, опекунам или тем, кто потерял своих близких. В помощи нуждаются те, кто не может с кем-либо просто поделиться печалью и поговорить.
По заявлению представителей «Красного креста», более 9 миллионов британцев при общем населении более 65 миллионов остро испытывают чувство одиночества. Специалисты из благотворительной организации называют это скрытой эпидемией. Изначально идея о наличии в парламентарии министра по одиночеству пришла Джо Кокс, но она была убита в 2016 году. Ее инициативу решили продолжать во что б это не стало...