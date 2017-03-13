В правительстве Великобритании появился министр по одиночеству

В Великобритании в правительственном органе появился пост министра по одиночеству, который создала премьер Тереза Мэй. На новую должность был выбран Трейси Крауч, замминистра по делам спорта.Согласно заявлению Терезы Мэй, для многих граждан одиночество является реальностью в жизни, а потому с этой проблемой ради общества необходимо бороться. Премьер считает, что людям нужно помогать пенсионерам, опекунам или тем, кто потерял своих близких. В помощи нуждаются те, кто не может с кем-либо просто поделиться печалью и поговорить.По заявлению представителей «Красного креста», более 9 миллионов британцев при общем населении более 65 миллионов остро испытывают чувство одиночества. Специалисты из благотворительной организации называют это скрытой эпидемией. Изначально идея о наличии в парламентарии министра по одиночеству пришла Джо Кокс, но она была убита в 2016 году. Ее инициативу решили продолжать во что б это не стало...