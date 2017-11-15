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Политика

Депутаты Рады приняли закон о реинтеграции Донбасса

Сегодня во втором чтении депутаты Верховной Рады подавляющим числом голосов приняли закон о реинтеграции Донбасса. При этом прошел вариант проекта, разработанный радикальными силами украинского политикума. В документе нет даже упоминания о минских соглашениях.
Депутаты Рады приняли закон о реинтеграции Донбасса

Закон, официально носящий длинное и неудобоваримое название предусматривает, по сути, силовое возвращение «временно оккупированных территорий» под юрисдикцию Киева. В документе Россия однозначно именуется «оккупантом». Кроме того, теперь на законодательном уровне закреплен термин «российская агрессия».
Несмотря на агрессивную и радикальную тональность принятого документа, парламентариям не хватило смелости пойти до конца и принять пункт о денонсации Договора о дружбе с Российской Федерацией из-за того, что тогда исключается четкость границ между Украиной и РФ. Также депутаты не решились разорвать дипломатические отношения с Россией, чего требовали националисты...

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