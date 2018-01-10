В Думе хотят усилить ответственность компаний за замедление работы смартфонов

В Государственной Думе обратились в ФАС, чтобы там проанализировали и приняли соответствующие меры, которые ужесточат ответственность компаний за умышленное замедление работы смартфонов.С инициативой выступил Василий Власов, представляющий ЛДПР. Поводом стал недавний скандал с американской корпорацией Apple, которая специально заставляла старые гаджеты «тормозить», понижая частоту процессоров. Власов также отмечает, что соответствующие официальные законопроекты уже действуют на территории Франции, где подобные действия являются нарушением законодательства и расцениваются как уголовные преступления. Политический деятель сообщает, что у него уже есть свои наработки по данному вопросу, которыми он готов поделиться...