Песков рассказал о главных раздражителях для Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков стал очередным гостем телепрограммы «Действующие лица». В эфире чиновник рассказал о главных раздражителях для президента Путина и своих планах после выборов нового главы России в марте текущего года.Песков назвал ложь и некомпетентность главными раздражителями для Владимира Путина. Кремлевский пресс-секретарь опроверг информацию о своей неофициальной должности придумщика шуток для российского президента. Ответы с юмором лидер россиян сочиняет самостоятельно, уверяет Песков.Также ведущая телепрограммы «Действующие лица» попыталась узнать у чиновника о его планах после президентских выборов в марте текущего года. Пресс-секретарь Кремля не стал отвечать на данный вопрос, так как еще не задумывался о ближайшем будущем. Свою нынешнюю работу Песков назвал «удачей всей жизни», отнеся себя к категории госслужащих, нежели силовиков или либералов.Интервью с правой рукой президента Путина телеканал «Россия 1» покажет в ближайшее воскресенье...