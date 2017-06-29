| | Apple и Google признаны самыми инновационными компаниями 2018 года
Наука

Apple и Google признаны самыми инновационными компаниями 2018 года

Вот уже второй год подряд Apple и Google возглавляют рейтинг 50 самых инновационных компаний, составляемый Boston Consulting Group.
Apple и Google признаны самыми инновационными компаниями 2018 года
Тройку лидеров завершает компания Microsoft, сместив прошлогоднего фаворита, концерн по производству электромобилей Тesla, на шестую позицию. А гигант розничной торговли Amazon с четвертого места опустился на пятое. Сдала позиции и компания Netflix, с десятого места она перешла на тринадцатое.В рейтинге 2018 года появились и новые имена. К примеру, в топ-10 попала компания Uber со своим одноименным приложением для поиска и вызова такси и сайт интернет-продаж Alibaba.Согласно рейтингу, самые продвинутые компании родом из Северной Америки — в списке их 27. Европейских компаний в этом году стало больше — с 10 их количество возросло до 16.В прошлом году список возглавляли компании, которые внедряли новые идеи, используя нестандартные подходы, например, анализировали потребности потенциальных клиентов с помощью социальных сетей. Нынешние лидеры — это те, кто осознают важность инвестирования в цифровые технологии, идут на разумные риски, делают ставку на талант, а также, благодаря внедрению в бизнес-процесс новейших технологий, быстрее и дешевле тестируют новый продукт и выпускают его на рынок...

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