Приложения оборзели. Пора вводить налог на уведомления

Павел Городницкий – о навязчивых, бестактных и приставучих приложениях, которые присылают оповещения по поводу и без.Пять лет назад я выключил абсолютно все уведомления на своем стареньком iPhone 4s. Жить стало гораздо проще – количество отвлекающих факторов сократилось в разы. Кажется, я даже перестал хвататься за смартфон при каждом удобном случае – более того, иногда я про него забывал.Разумеется, со временем у меня появились приложения со включенными оповещениями. Сейчас я понял, что их уже экстремально много – верхний бар моего iPhone X постепенно превратился в помойку.Пришлось всё почистить, а после этой суровой дезинфекции я задумался, что Apple надо строже относиться к уведомлениям. Убежден: каждое, абсолютно каждое всплывающее окно должно нести в себе смысл и пользу для владельца смартфона.Поясню на нескольких классических примерах.Типичное новостное приложение будет присылать сначала только главные новости. Потом спросит, какие темы волнуют – допустим, можно выбрать экономику и спорт. Тогда оповещений станет ощутимо больше: главные мировые новости, плюс главные новости спорта, плюс главные экономические новости. А затем у приложения атрофируется совесть – пользователя забросают пушами про каждую мелочь. Задача простая – напомнить о себе, срубить больше кликов.Это невероятно бесит – уведомления в новостных приложениях я вырубаю первым делом.У фейсбука похожая стратегия. Он тоже заваливает оповещениями – про памятные даты, про друзей друзей друзей, про чужие live-трансляции, про мероприятия, которые проходят рядом и про другие мусорные события.Последним эпизодом, после которого уведомления от Цукерберга сгорели для меня навсегда, стало предложение добавить в друзья женщину, с которой у меня вообще нет и никогда не было пересечений. Просто Марку захотелось, чтобы я подписался на некую рандомную тетю. Зачем – без понятия.Кстати, твиттер с инстаграмом и ютубом плетутся рядом с фейсбуком. Они тоже очень любят навязывать чужой контент.«Смотрите, ваш друг N запостил историю впервые за долгое время».«Вот это да, мистер X, которого вы читаете в твиттере, поставил такой-то хэштег».«Канал Y, на который вы даже не подписаны, опубликовал такое-то видео».На кого рассчитана эта информация? На детей, которым всё равно, куда нажимать? Видимо, да.Следующая станция – приложения такси. Вот привет от Яндекса:Тут нельзя забывать, что оповещение о снятых деньгах приходит еще и смской от банка. В итоге – 5 пушей за одну пятиминутную поездку стоимостью 130 рублей. Гениально!Игры, само собой, тоже не знают меры – готовьтесь получать всю инфу про бонусное золотишко и другие мегапризы. Сюда же – приложения с купонами («Вот, зацените, мы добавили новую скидочку») и приложения для доставки еды («У нас в каталоге новый ресторан индийской кухни!»).Потенциально от такого разнообразия легко свихнуться. С уведомлениями правда пора что-то делать: далеко не каждый пользователь терпеливо их настраивает – чаще всего они лезут и лезут на протяжении всего дня, как мертвецы в игре Plants vs. Zombies.Оповещения отвлекают, звенят, закрывают верхнюю часть экрана и висят на ярлычках мертвым грузом.Их ценность явно преувеличена. Даже не сомневаюсь: уведомления должны приходить только в самых крайних случаях, а по умолчанию их нужно оставлять выключенными.Лучший пример – телеграм, где ты сам можешь оперативно и гибко отрегулировать пуши. Например, я получаю оповещения от пары человек и из пары чатов – остальные диалоги висят в mute-режиме.Проблема в том, что в большинстве приложений настройка уведомлений умышленно спрятана суперглубоко, чтобы пользователь смиренно разгружал пуши и ничего с этим не делал.Решать вопрос должны администраторы App Store – пора проследить за тем, чтобы никто не наглел так, как тот же фейсбук или Яндекс.Такси.Иначе люди скоро перестанут скачивать новые приложения – появится вполне объяснимая фобия, что проклятых оповещений станет еще больше.Подписывайтесь на Telegram-канал “IT, медиа и гаджеты | Палач говорит” – там есть и новости, и длинные тексты о главных IT-трендах. А еще там выключены уведомления – заходите и читайте, когда есть время...