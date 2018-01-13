Государственную фискальную службу разделят на две части

Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил намерения реорганизовать Государственную фискальную службу (ГФС) в два юридических лица, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на interfax.com.ua.
"Мы будем ускорять реформу ГФС. Будем создавать единое юридическое лицо для таможни, единое юрлицо для налоговой, чтобы убрать коррупцию на местах. После этого у нас будет возможность привлекать новых людей, потому что они будут верить в эту реформу, а не в косметические изменения", - заявил министра.
Напомним, что Кабмин отменил решения о реорганизации ГФС и концепцию реформирования ведомства на заседании 11 января. Гройсман, комментируя на следующий день это решение, назвал принятую в 2017 году концепцию реформирования ГФС бессодержательной.
Ранее министр финансов заявлял о разработке новых законодательных актов о реорганизации ведомства.
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Постановление о реформировании ряда территориальных органов ГФС, принятое правительством в 2017 году, предполагало создание двух новых юрлиц – Межрегиональной таможни и Межрегионального главного управления ГФС. Областные таможни и Энергетическая таможня должны были реорганизоваться путем присоединения к Межрегиональной. Объединенные государственные налоговые инспекции предполагалось присоединить к главным управлениям ГФС в областях, а последние вместе с Офисом крупных плательщиков налогов – к Межрегиональному главному управлению ГФС...