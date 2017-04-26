В Украине снизились цены на газ для промышленности

Государственный Нафтогаз Украины опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с январем, в феврале цены уменьшены на 5,5-5,9%.
Об этом сообщила пресс-служба госхолдинга, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
Предложенные цены на природный газ "дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом".
Напомним, что с октября 2015 вступил в силу закон о рынке природного газа, которым предусмотрено, что поставки природного газа осуществляется по ценам, свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом.
Ранее председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что решение о возложении специальных обязанностей на компанию по поставкам газа для населения по специальной цене повлечет за собой миллиардные убытки для государства.
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"Все дискуссии, какой должна быть цена, следует прекратить. Газ - это рыночный товар. Рынок это доказал. Надо просто передать формирования цены газа (для населения) на рынок и передать регулятору возможность эффективно следить", - сказал Коболев...