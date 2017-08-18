Потребительские настроения украинцев ухудшились

Ожидания украинцев по безработице в декабре 2017 года ухудшились по на 16,3 пункта - до 138,4, потребительские настроения в целом просели на 2 пункта по сравнению с ноябрем и достигли 60,3 после двух месяцев стабильности, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.
Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений в Украине, которое ежемесячно осуществляет GfK Ukraine.
В годовом исчислении индекс потребительских настроений вырос на 3,2 пункта.
"В декабре, несмотря на ожидаемые праздники, индекс потребительских настроений показал тенденцию к небольшому снижению. К этому привели ухудшение ожиданий относительно будущего дохода и развития экономики. Также после длительного уменьшения вырос индекс ожиданий динамики безработицы, свидетельствует о неуверенности потребителей в перспективах роста экономики", - комментируют аналитики компании.
Согласно пресс-релизу GfK Ukraine, индекс экономических ожиданий в декабре опустился на 3,2 пункта против предыдущего месяца - до 62,1.
В декабре украинцы были пессимистичны в ожиданиях изменений личного материального положения - показатель этого индекса просел на 2,4 пункта по сравнению с ноябрем-2017, до 55,9. Вслед за ним уменьшился индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайший год - на 2,7 пункта, до 59, ожидания развития экономики на ближайшие пять лет ухудшились на 4,5 пункта, до 71,5.
Негативный тренд также и в индексе текущего положения - этот показатель уменьшился на 0,3 пункта - до 57,5 в декабре. По сравнению с ноябрем индекс текущего личного положения просел на 0,2 пункта, до 47,3, тогда как индекс целесообразности крупных покупок опустился на 0,4 пункта и установился на отметке 67,7.
Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,5 пункта - до 190,3, говорится в сообщении компании.
При этом ожидания украинцев относительно курса гривни в течение трех месяцев остались практически без изменений - индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,9 пункта - до 165,7.
Как сообщалось, в ноябре 2017 потребительские настроения украинский улучшились на 0,3 пункта, до 62,3. Потребительские настроения Украинской улучшились и в октябре. Способствовало этому прежде всего повышение пенсий и стипендий. С мая по сентябрь показатель в месячном сравнении оставался на стабильном уровне, колеблясь в пределах от 58 до 59.
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