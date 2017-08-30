Компания по производству биопестицидов из Тайваня получила престижную награду

сегодня в 11:07Выставка «2017 Future Tech» была посвящена научно-исследовательским достижениям не только в сельском хозяйстве, но и во всех областях и отраслях промышленности, включая такие проекты, как применение искусственного интеллекта, «зеленая» энергетика, хранение лекарственные биотехнологии, нанотехнологии и т. д. 109 участников прошли отбор на национальном уровне во время трехмесячной оценки предоставленных проектов ведущими экспертами и официальными лицами.Компания Bion Tech завоевала премию за разработку инновационного биологического москитоцида. Главный исполнительный директор Bion Tech Брюс Чен получил награду лично от Министра науки и технологий Тайваня Чена Лян-Джи.Популярные москитоциды, представленные на рынке, в основном, являются химическими веществами, а биологических мокситоцидов — единицы, хотя с повышением осведомленности о защите окружающей среды на них явно есть спрос.Биологический москитоцид от компании Bion Tech стал примером межотраслевого сотрудничества. Продукт признан эффективным, стабильным, экологически чистым и безопасным в использовании, так как «летальный механизм» воздействует только на свою цель и не вредит другим организмам. Благодаря своим преимуществам, биологический москитоцид Bion может послужить для борьбы с таким опасным заболеванием как лихорадка денге. (Источник: news.agropages.com)...