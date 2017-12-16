Р РѕСЃСЃРёСЏ РїСЂРѕСЃС‚РёР»Р° РљРёСЂРіРёР·РёРё РІСЃРµ РґРѕР»РіРё

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Старый Новый год с размахом отметят под Киевом
Родные разыскивают Дмитрия Витищенко, пропавшего шесть дней назад в Киеве
В ночь на Рождество в Киеве произошло кровавое убийство
Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
В центре Киева произошел взрыв
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
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Формулировки стали жестче: названы важные моменты в законе о деоккупации Донбасса
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Потребительские настроения украинцев ухудшились
Компания IBM теряет прибыль
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В Рио-де-Жанейро автомобиль врезался в толпу пешеходов, много пострадавших
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Киевские Ведомости
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Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
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