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В Судаке в храме умер прихожанин во время праздничной службы

В Судаке в храме сегодня проходило праздничное богослужение в честь Крещения. Во время службы умер прихожанин. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. Сегодня православные христиане отметили праздник Крещения.
В Судаке в храме умер прихожанин во время праздничной службы
По традиции прихожане окунались в купели и освятили воду в храмах страны. В Судаке в храме богослуженияе завершилось смертью человека. После прихода в церковь мужчине стало плохо. Прибывшие на месте происшествия медики пытались сохранить жизнь мужчине, однако безуспешно. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. Сейчас крещенские купания продолжаются по всему Крым. За ситуацией продолжают наблюдать сотрудники МЧС...

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