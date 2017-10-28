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События

В Кирове ученики школы бросали в стену маленького котёнка

В городе Киров школьники издевались над маленьким котёнком, кидая его в стену. Животное обнаружила волонтёр "Дари Добро" Анастасия Новоселова вечером 18 января.
В Кирове ученики школы бросали в стену маленького котёнка
По её словам, котёнку разбили нос, он сильно замёрз, на лапах замёрз лёд."Вчера иду вдоль гаражей домой. Гляжу, маленькие дети на вид лет восьми что-то бросают в замёрзшую стену. Я поняла, что это маленький котёнок, так как услышала мяуканье. Пришлось подбежать и спросить, чем они занимаются. Они ответили, что играют. Спросила, чей котёнок. Каждый сказал "мой." Конечно же пришлось вырвать бедное животное из рук живодёров", - рассказала Анастасия.Теперь малыш чувствует себя намного лучше и готовится к визиту ветеринара, так как нужно залечить нос...

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